Musk, altro giorno altra idea: stavolta X rischia il ban dall'App Store!

Il problema dei ricavi giù del 50% su Twitter non sembra preoccupare più di tanto Elon Musk, che ha intenzione di apportare una modifica sostanziale alla sua piattaforma social, con esiti difficili da prevedere.

Twitter è molto distante da ciò che era ormai qualche mese fa, a partire dal massiccio e repentino rebranding, ma le modifiche apportate dall'inizio della gestione Musk al social di microblogging sono decisamente più profonde e alcune ancora faticano a trovare il consenso degli utenti, e non è certo un mistero che molti continuino a usarlo "tappandosi il naso".

L'ultima trovata del magnate sudafricano è quella di rimuovere la possibilità di bloccare altri utenti, se non nella messaggistica privata. In sostanza, se un utente posta contenuti sgradevoli e ci compare nel feed, secondo Musk "non ha senso" che lo blocchiamo.

Si tratta di una mossa pesantemente divisiva, soprattutto per via delle politiche sul "free speech" e del fatto che molti utenti farebbero volentieri a meno di leggere determinati contenuti, pur lasciando a chi vuole pubblicarli la possibilità di farlo.

Curiosamente, questa mossa potrebbe anche costare relativamente cara alla X Corp, dal momento che le linee guida dell'App Store di Apple prevedono espressamente che gli utenti debbano avere questa possibilità.

Come al solito, staremo a vedere ma è possibile che si tratti come sempre di un post appositamente per raccogliere feedback della community e far decidere "per alzata di mano". Nel frattempo, qualcosa si muove anche a casa di Zuckerberg, con Threads che finalmente ha aggiunto la cronologia dei like ed è in procinto di aggiornarsi ulteriormente.