Musk sulla colonia su Marte: 'cosa fare se la Terra non dovesse più inviare rifornimenti?'

Elon Musk è tornato recentemente a parlare della possibile futura colonia su Marte chiedendosi: "se le risorse che arrivano dalla Terra dovessero interrompersi, per qualche motivo, sarebbe la fine per le persone sul Pianeta Rosso?". Potrebbe sembrare banale, ma la risposta è più complicata del previsto.

Il CEO di SpaceX e Tesla, infatti, ha sempre basato i suoi piani di colonizzazione pianificando un flusso costante di nuovo traffico di rifornimenti o passeggeri. Dal nostro pianeta, infatti, alcuni rifornimenti sembrano essere imprescindibili, che siano medicine (che su Marte non possono essere ovviamente prodotte) all'energia necessaria per mantenere le basi.

Come pianificare il tutto per essere preparati a questa evenienza? Si tratta di una domanda davvero molto complicata da rispondere ed è per questo che Musk sta cercando una sorta di "piano B". La risposta, tuttavia, tarderà ad arrivare, poiché realisticamente una colonia su Marte dovrà dipendere dalla Terra per moltissimo tempo.

È anche vero, però, che attualmente mancano delle tecnologie che potrebbero rendere la vita più facile a dei possibili coloni del Pianeta Rosso. Insomma, è giusto pensare a ogni cosa, ma - almeno per adesso - è meglio accantonare l'opzione "cosa potrebbe succedere se" e focalizzarsi su domande che hanno una risposta: come ad esempio, cosa mangeranno le persona che si troveranno su Marte?