Musk (e X) contro la California sulla nuova legge contro il razzismo online

Mentre ancora risuonano le dure accuse di Anonymous, secondo cui Twitter è diventato un covo di razzisti, la X Corp. ha deciso di lanciarsi in una nuova sfida legale, stavolta contro lo stato della California. Di mezzo ci sarebbe ancora una volta proprio la moderazione di razzismo e nazismo.

In particolare, il gruppo guidato da Elon Musk avrebbe intentato un'azione legale nei confronti dello stato della California per cercare di bloccare la messa in atto della legge AB 587, approvata a settembre 2022, secondo cui i giganti dei social network dovranno rendere conto con cadenza quasi annuale sui loro termini di servizio e sulle politiche di moderazione messe in atto per limitare "hate speech, razzismo, estremismi, radicalizzazioni, disinformazione o misinformazione, molestie e ingerenze politiche straniere". Per tutte queste categorie, i social network dovranno anche fornire statistiche dettagliate sulle azioni intraprese nella moderazione.

A questo punto, X avrebbe accusato lo Stato della California di voler in qualche modo interferire con i termini del servizio e di imporre la propria volontà sul modo in cui l'azienda modera i contenuti sulla propria piattaforma social.

Il primo rapporto da consegnare dovrebbe essere quello relativo al terzo trimestre del 2023, con ultimo termine al 1 gennaio 2024. Ovviamente, la legge si riferisce a tutti i social e non è indirizzata in maniera specifica a Twitter, o X.

Secondo la X Corp, la legge AB 587 violerebbe il Primo Emendamento poiché obbligherebbe le aziende a "ingaggiare dibattiti contro la loro volontà", interferendo in maniera "inammissibile" sul giudizio editoriale, protetto dalla costituzione. Il timore della X Corp è che lo Stato possa, con questa nuova legge, esercitare pressioni per "rimuovere, demonetizzare o declassare discorsi costituzionalmente protetti che lo stato considera indesiderabili o pericolosi", limitando in tal modo la libertà d'espressione.