Musk a processo, il sottile confine tra un tweet breve e uno fuorviante

Nel corso dell'ultima udienza del processo per frode a Musk, il magnate sudafricano ha espresso il suo punto di vista su una serie pressoché infinita di argomenti: i temi caldi, come sempre, sono Tesla e Twitter.

Per esempio, sebbene agli occhi dei più il tweet "finanziamento garantito" possa avere un significato piuttosto univoco, Musk la pensa diversamente.

Tanto per cominciare, nel corso della testimonianza il patron di Tesla ha negato che questo possa aver influito sulle perdite degli investitori: "solo perché twitto qualcosa, non significa che le persone ci credano", portando come esempio un altro tweet del 2020 in cui sosteneva che "il prezzo delle azioni Tesla è troppo alto", che invece di scoraggiare il mercato avrebbe spinto ulteriormente le azioni dell'azienda.

Chiaramente si tratta di una sua personale lettura, la cui reazione definisce controintuitiva: "sto cercando di dire che la relazione causale non esiste". Ma passiamo al vero soggetto della causa collettiva degli investitori, cioè i cinguettii del 2018.

Il primo dichiarava che "sto considerando di privatizzare Tesla a 420$. Finanziamento garantito", seguito da "il sostegno degli investitori è confermato. L'unica ragione per cui non è cerco è che dipende dal voto degli azionisti". Poche parole, dai più bollate semplicemente come false, ma che l'avvocato di Musk ha preferito definire come "imprecisioni tecniche".

E si arriva finalmente al punto. L'avvocato Porritt, che definisce i tweet falsi al di fuori di ogni dubbio, ha fatto presente che i tweet di Musk sono regolati dalle leggi federali come i comunicati stampa e, come tali, devono essere accurati. A questa osservazione, Musk ha risposto che "ovviamente c'è un limite di 240 caratteri a ciò che puoi dire. Puoi essere molto più preciso in un comunicato e tutti su Twitter lo sanno" - ndr. sì, il limite è in realtà di 280.

Al ché, Porritt ha ricordato che la SEC non prevede eccezioni sulla base del limite di caratteri di Twitter, mentre Musk ha risposto per le rime che per quanto uno possa essere genuino, può capitare che possa non essere del tutto chiaro con un limite del genere, ed è una cosa di cui tenere conto.

A questo punto, Musk ha affermato che "i tweet sono veritieri. Sono semplicemente corti. Penso che stai cercando di confondere fuorviante con breve. Questo è fuorviante".