Musk sei avvisato: ecco i duri allenamenti di Zuckerberg per la Cage Fight

Se molti di noi sono ancora sul "Finché non lo vedo, non ci credo", la Meloni ha approvato la Cage Fight al Colosseo tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk, una sfida all'ultimo colpo che vedrà i due CEO sfidarsi sul ring per eleggere un solo vincitore.

La sfida, lanciata da Musk sulla sua piattaforma social qualche mese fa, sta prendendo sempre più forma e, benché si tratti dell'evento-meme dell'anno, sarà anche uno degli avvenimento più notevoli e seguiti del mondo degli ultimi tempi.

Per questo, non c'è da stupirsi che il CEO di Meta si stia allenando duramente e che si ritenga già "pronto" allo scontro. Proprio in queste ore, Zuck ha utilizzato la sua piattaforma Threads per condividere le foto dell'ultima sessione di allenamento, non senza polemiche.

Nel thread che ha fatto seguito alla foto, infatti, Zuck ha spiegato che "amo questo sport e sono pronto al combattimento sin dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai dovesse acccettare una data, lo saprete da me. Fino ad allora, partite dal presupposto che tutto ciò che dice non è stato concordato". In un post successivo ha poi puntualizzato che "non sto scalciando per Elon, ma avrete dettagli sul mio prossimo combattimento quando sarò pronto.

Ricordiamo che nei giorni precedenti non sono mancati i botta e risposta e le frecciatine, dal consiglio di "utilizzare una piattaforma più affidabile e capace di raccogliere realmente denaro per beneficenza" quando Musk aveva invece proposto un live stream su X, passando per quelle sull'allenamento. Solo qualche giorno fa, infatti, Musk aveva ammesso di non avere tempo per allenarsi, cosa che Zuck avrebbe un po' interpretato come una scusa, affermando che "io sono pronto anche oggi. Avevo suggerito il 26 agosto ma non ha confermato [...] Amo questo sport e continuerò a competere con persone che si allenano, a prescindere da tutto questo".