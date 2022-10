Musk v. Twitter, il processo è in pausa: se ne riparlerà (forse) a novembre

Elon Musk vuole comprare Twitter, di nuovo. Con questa mossa, il miliardario sudafricano spera probabilmente di riuscire ad evitare il processo con la stessa Twitter, che dovrebbe iniziare il 17 ottobre. Incredibilmente, pare che la strategia del CEO di Tesla abbia avuto successo.

A quanto pare, infatti, il processo Musk v. Twitter è ora "in pausa" fino al 28 ottobre, in attesa che le trattative per l'acquisto di Twitter procedano e che si giunga ad un nuovo accordo definitivo, oppure che i tavoli di negoziazioni finiscano per naufragare ancora una volta e la via giudiziaria si renda di nuovo necessaria. A chiedere lo slittamento del processo di dieci giorni sono stati i legali di Musk, mentre la decisione ha ottenuto l'approvazione della Corte di Cancelleria del Delaware e del giudice che si sta occupando del caso, Kathaleen McCormick.

Per come stanno le cose al momento, comunque, è improbabile che il processo avrà mai inizio, dal momento che le due parti dovrebbero riuscire a raggiungere un accordo entro la fine del mese di ottobre. D'altro canto, Musk ha "ceduto" sulla questione dei bot e del reale numero di utenti del social network, mentre Twitter ha accettato l'offerta del tycoon a pochissime ore dalla sua formulazione.

In termini del tutto formali, però, il giudice McCormick ha spiegato che il processo tra Musk e Twitter è ancora in corso, il che significa che entrambe le parti potrebbero decidere di tornare alle vie legali se le trattative dovessero concludersi in un "nulla di fatto". Si tratta comunque di un'eventualità decisamente remota, in particolare perché entrambe le parti avrebbero molto da perdere da un mancato secondo accordo.

In particolare, poi, sembra che Elon Musk tema di dover deporre davanti alla Corte: l'offerta di riacquisto di Twitter è arrivata a ridosso del processo, mentre la richiesta di posticipare quest'ultimo è stata avanzata, peraltro tra le proteste degli avvocati di Twitter, ad uno solo giorno dalla deposizione del miliardario, che era infatti programmata per oggi, venerdì 7 ottobre 2022. In ogni caso, se le trattative non dovessero andare a buon fine, il processo si terrà nel mese di novembre, con lo stesso giudice e sempre alla Corte di Cancelleria del Delaware.