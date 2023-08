Musk vs. Zuck non si farà? Il CEO di Meta: 'Elon non è serio, è ora di andare avanti'

Dopo che l'Italia ha detto sì alla cage fight tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, pare che un altro intoppo inaspettato rischi di mettere fine ai preparativi per lo scontro del secolo. A quanto pare, infatti, Elon Musk non starebbe prendendo sul serio il match: a dirlo è nientemeno che il CEO di Meta, Mark Zuckerberg.

Con un post su Threads, Zuckerberg ha infatti dichiarato: "Credo sia chiaro a tutti che Elon non sta prendendo la cosa sul serio e che sia ora di andare avanti. Dana White [il Presidente dell'UFC, la principale Federazione di arti marziali miste al mondo] si è offerto di rendere il match una competizione legittima per fini di beneficenza. Elon, però, non vuole confermare una data".

Il problema principale, al momento, sarebbero i problemi di salute di Elon Musk, che negli scorsi giorni ha spiegato che dovrà sottoporsi ad un'operazione chirurgica alla schiena prima di scontrarsi con il CEO di Meta, che d'altro canto è ben più giovane (e ben più preparato, visti i suoi allenamenti di jujitsu) del tycoon sudafricano. Il tempismo con cui è arrivata la notizia dell'operazione di Musk, a poche ore dall'accettazione della sfida da parte di Mark Zuckerberg, ha fatto pensare a molti che il CEO di Tesla volesse tirarsi indietro dalla cage fight nel modo più onorevole possibile, scusandosi con delle questioni mediche.

Anche Zuck sembra essere convinto che Elon Musk non la racconti giusta: sempre su Threads, il CEO di Meta scrive che "Prima non conferma una data, poi dice che deve sottoporsi a un'operazione e ora chiede di fare un round di pratica nel cortile di casa mia [dove Mark Zuckerberg ha recentemente fatto installare una "gabbia" da MMA]. Se mai Elon dovesse proporre seriamente una data e un luogo per un evento ufficiale, sa dove trovarmi. Altrimenti, è ora di andare avanti. Mi focalizzerò sul competere con persone che prendono questo sport seriamente".

La risposta di Elon Musk non si è fatta attendere, ed è arrivata con la solita ironia tagliente del magnate sudafricano: in un post su X, infatti, Musk ha scritto "sto facendo pratica di arti marziali con la mia compagna di allenamento", mostrando un'immagine in cui tiene in braccio la figlia. In un commento sotto allo stesso post, il tycoon ha aggiunto "ha le stesse dimensioni di Mark Zuckerberg".