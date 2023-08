Musk vs. Zuck non si farà: il CEO di Twitter si scusa con il Ministro Sangiuliano

Dopo che lo scontro social tra Elon Musk e Mark Zuckerberg ha assunto toni decisamente puerili con insulti e velate minacce, pare che sia giunto finalmente il momento di archiviare la questione della cage fight tra i due CEO di Tesla e Meta. Una risposta di Elon Musk ad un tweet del Ministro della Cultura Sangiuliano, infatti, non lascia dubbi.

Il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg non si farà, fortunatamente. Negli scorsi giorni, Zuck aveva accusato Musk di essere poco serio, richiedendo l'estromissione della UFC dalla lotta e posticipando quest'ultima a data da destinarsi in virtù di un'ipotetica operazioni alla spina dorsale. Dal canto proprio, anche l’ex-CEO di Twitter si era scagliato contro il rivale, spiegando che questi si sarebbe tirato indietro dallo scontro all'ultimo momento.

In tutta questa storia, ovviamente, anche il Governo Italiano ha voluto dire la sua. Dopo le crescenti indiscrezioni secondo cui il match si sarebbe tenuto a Roma, nella cornice del Colosseo, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è intervenuto su Twitter per dire che "c'è stata una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk su un evento di [ri]evocazione storica. Non si terrà a Roma. Ci sarà una ingente donazione a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie".

Sempre su Twitter, però, è arrivata nelle scorse ore la risposta di Elon Musk, che spiega (in un italiano perfetto) che "voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, cultura e beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell'Antica Roma con il supporto degli esperti e allo stesso tempo raccogliere soldi per i veterani americani e gli ospedali psichiatrici in Italia. Zuckerberg ha rifiutato l'offerta perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la UFC a organizzare l'incontro. Io comunque sono sempre pronto a combattere".

Insomma, Elon Musk ha detto che l'incontro non si farà e ha addossato la colpa a Zuckerberg, accusandolo in fin dei conti di non aver troppo a cuore la beneficenza, ma di volerle semplicemente dare di santa ragione al rivale in un'arena gestita dall'UFC. Sicuramente, la risposta del CEO di Meta non si farà attendere.