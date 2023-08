Musk vs. Zuckerberg, salta tutto? Il CEO di Twitter: 'dovrò fare un'operazione chirurgica'

Il cage match tra Mark Zuckerberg e Elon Musk si farà, ora è ufficiale. Tuttavia, a poche ore di distanza dall'annuncio dell'incontro, sembra essere lo stesso Elon Musk a tirarsi indietro dalla lotta "all'ultimo sangue" contro il CEO di Meta, per via di alcune importanti ragioni di salute.

Con un post su X, Elon Musk ha spiegato di soffrire di problemi alla schiena: una condizione molto comune per un uomo della sua età (Musk, d'altro canto, ha 52 anni), che però gli imporrebbe alcune precauzioni prima della "scazzottata" contro il ben più giovane Mark Zuckerberg, che ha soli 39 anni di età.

Nel post scopriamo che la data esatta del cage match è ancora da confermare, perché "prima dell'incontro dovrò sottopormi ad una risonanza magnetica del collo e della parte superiore della schiena, che è in programma per domani. Potrei dover ricorrere ad un intervento prima che l'incontro si verifichi. Lo saprò per certo nel corso di questa settimana".

Insomma, pare proprio che, dopo aver confermato che il combattimento con Mark Zuckerberg si farà, Elon Musk stia prendendo tempo, anche se per un problema di salute non certo da sottovalutare. D'altro canto, se il tycoon sudafricano dovesse davvero soffrire di dolori alla schiena e dovesse necessitare di un intervento chirurgico, il match potrebbe farsi attendere per settimane, se non addirittura per mesi. Addirittura, l'incontro potrebbe non verificarsi mai.

Come fanno notare Engadget e la CNBC, comunque, i problemi di salute di Elon Musk potrebbero avere anche altre ripercussioni, oltre ad un eventuale posticipo del suo match con il CEO di Meta. Musk, infatti, è il CEO di Tesla, SpaceX, Twitter e molte altre aziende, di cui riveste anche altri ruoli manageriali e tecnici (per esempio, il magnate è Chief Technical Officer di Twitter): uno stop prolungato alle sue attività lavorative causato da motivi medici potrebbe tradursi in un periodo di stagnazione per l'impero del tycoon. Non a caso, dopo l'annuncio dei problemi di schiena, le azioni di Tesla sono scese del 2% in poche ore.