Musk vs. Zuckerberg, Sam Altman ironizza: 'se si farà, andrò a vederlo'

La storia che più sta tenendo banco nel mondo dell'hi-tech è quella dello scontro a pugni tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, che potrebbe presto diventare realtà. Mentre i due CEO si promettono di darsele di santa ragione, però, anche il CEO di OpenAI Sam Altman dice la sua sull'incontro, con una battuta tanto semplice quanto sagace.

Stando a quanto riporta Business Insider, infatti, Altman avrebbe commentato l'ipotesi di uno scontro di boxe tra Elon Musk e Mark Zuckerberg dicendo semplicemente che "se si farà, andrò a vederlo". La frase sarebbe stata pronunciata dal CEO di OpenAI durante un summit organizzato da Bloomberg, e non nasconde un certo astio da parte di Altman nei confronti dei due CEO di Meta e di Twitter.

Con queste pochissime parole, insomma, Sam Altman decide di "starne fuori" e di non immischiarsi nelle dispute tra i due più famosi tycoon dell'informatica, adottando una posizione decisamente più ragionevole e responsabile di questi ultimi. D'altro canto, mentre Mark Zuckerberg cambia immagine sui social e cerca di "inseguire" Elon Musk, Altman sembra volersi mostrare al pubblico come una figura moderata e di cui potersi fidare, specie in un momento delicato come questo, in cui l'IA è ancora sotto indagine in buona parte del mondo.

D'altro canto, OpenAI deve porsi come un'azienda seria e con un CEO "rispettabile" di fronte alle autorità europee e americane, ora che l'UE ha approvato l'AI Act e che gli Stati Uniti si apprestano a fare lo stesso con una regolazione interna dell'Intelligenza Artificiale.

In ogni caso, una tagliente ironia permea le parole di Altman, che non è esattamente noto per la sua amicizia con Elon Musk, anzi. Con un commento così lapidario, insomma, il CEO di OpenAI ha spiegato di considerare l'eventuale scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg una sorta di distrazione per i due tycoon più che un evento centrale nello sviluppo del settore tecnologico per il prossimo futuro.