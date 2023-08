Musk e Zuckerberg, la cage fight si farà in Italia: c'è il sì di Giorgia Meloni!

Se il concerto di Travis Scott al Circo Massimo di Roma ha generato qualche polemica, immaginatevi cosa potrebbe accadere nell'ambito di una cage fight tra Elon Musk e Mark Zuckerberg in un "luogo epico" in Italia. Ebbene sì, di mezzo c'è anche Giorgia Meloni, Primo ministro nostrano.

Nella giornata dell'11 agosto 2023 è infatti arrivato un tweet di Elon Musk, in cui si legge: "Il combattimento sarà gestito dalla mia fondazione e da quella di Zuck (non dall'UFC). Il livestream sarà su questa piattaforma (Twitter X, ndr) e su Meta (si fa probabilmente riferimento a Facebook e Instagram, ndr). Quanto verrà inquadrato in telecamera sarà l'Antica Roma, quindi non ci sarà nulla di moderno.

Ho parlato con il Primo Ministro italiano e con il Ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica". Non è ancora chiaro per il momento quale sarà effettivamente il luogo in cui si terrà il tutto, ma già da qualche ora alcune fonti lasciavano intendere che potesse trattarsi del Colosseo (qualcuno dà già questa location come ufficiale, ma in realtà sembra che non sia così).

Tuttavia, al netto del fatto che attualmente la situazione non è del tutto chiara, va indicato che Gennaro Sangiuliano, attuale Ministro della Cultura ha da poco affermato che il Circo Massimo di Roma "non era adatto" al succitato concerto di Travis Scott. Inoltre, in un tweet di Sangiuliano arrivato attorno alle ore 15:00 dell'11 agosto 2023, si legge a sorpresa che "non si terrà a Roma". Chissà allora che a questo punto non si faccia riferimento a qualche location "legata all'Antica Roma" come Pompei.

Per il resto, Musk si è affrettato a specificare, mediante un altro tweet, che il tutto verrà effettuato nel rispetto del "passato e presente dell'Italia", rendendo omaggio a quest'ultima. Inoltre, l'imprenditore ha ricordato che di mezzo ci sarà anche della beneficenza rivolta ai veterani dell'esercito americano. Dal canto suo, Sangiuliano ha invece dichiarato che "ci sarà una ingente donazione a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere malattie". In ogni caso, per ora non sono arrivati commenti da parte di Giorgia Meloni, tirata però in ballo dallo stesso Musk.