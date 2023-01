Mutare gli altri su Instagram? Non è poi così difficile

Ultimamente su Instagram compaiono sempre contenuti che non apprezzate e non riuscite proprio a uscire da questo "vortice"? In questo contesto, potreste non aver notato alcune rapide funzionalità messe a disposizione direttamente dal social network delle Storie. Ci pensiamo noi a ricordarvi le possibilità per "mutare" gli altri su Instagram.

Ebbene, come ricordato di recente anche da The Verge, sul social network di Mark Zuckerberg e soci è possibile "ripulire il feed" senza che gli altri lo vengano a sapere. D'altronde, se un determinato tipo di contenuto vi "rovina la giornata", non ha troppo senso lasciare che l'app ve lo mostri di continuo.

In parole povere, un aspetto che spesso viene sottovalutato è quello relativo alla possibilità per certi versi di "istruire" Instagram su cosa si vuole vedere. Ad esempio, se ci sono delle Storie di una persona che seguite che ultimamente stanno andando in una direzione non delle migliori, potreste volerle rimuovere dalla "lista" legata al vostro profilo (senza però, magari, togliere il "segui", dato che altrimenti quella persona potrebbe non vedere bene il tutto).

Per fare questo, ad esempio, da un dispositivo Android, basta visualizzare una Storia legata al profilo della persona coinvolta e premere sull'icona dei tre puntini, selezionando poi l'opzione "Silenzia". Sarà quindi possibile disattivare le Storie (ed eventualmente anche i post) di quel profilo, senza che l'altra persona lo sappia. In seguito si potrà riattivare il tutto visualizzando una Storia direttamente dal profilo coinvolto e selezionando l'opzione "Riattiva la storia".

Al netto di questo, un'altra opzione potenzialmente intrigante è quella accessibile premendo sull'icona dei tre puntini presente in questo caso nel profilo di una persona. Infatti, selezionando l'opzione "Nascondi la tua storia", risulta possibile non far vedere a una determinata persona le proprie Storie pubblicate su Instagram.

Per il resto, il "segreto" è sempre premere sull'icona dei tre puntini (o eventualmente su quella delle "informazioni"): ad esempio, premendo su quella legata ai post che compaiono nel feed, risulta possibile accedere poi al pulsante "Nascondi" (potendo dunque eventualmente silenziare il profilo coinvolto), così come selezionare l'opzione "Perché vedi questo post". Essenzialmente, dunque, ci sono vari modi semplici per "istruire" l'algoritmo su cosa si vuole vedere: basta semplicemente impiegare un po' di tempo per effettuare quest'operazione.