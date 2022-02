Mai più 'muti come pesci': uno studio scopre che i pesci 'parlano' da 155 milioni di anni

I pesci sono un gruppo animale dall’incredibile eterogeneità. Li abbiamo visti nuotare placidamente o sfrecciare nei mari a velocità strepitose grazie all’aerodinamicità dei loro corpi. Il loro aspetto boccheggiante e “lesso” non deve più trarci in inganno perché, secondo un recente studio, i pesci sanno “parlare” e lo fanno da milioni di anni.

"Sappiamo da molto tempo che alcuni pesci emettono suoni, ma i suoni dei pesci sono sempre stati percepiti come rare stranezze" ha dichiarato Aaron Rice, ricercatore della Cornell University e coautore dello studio odierno. La loquacità del gruppo animale era già stata riscontrata nei pesci che parlano tra di loro grazie all’elettricità.

Tempo addietro era comune pensare che i pesci sfruttassero sistemi di comunicazione basati su segnali cromatici, linguaggio del corpo ed elettricità. Eppure il team di ricerca ha individuato veri e propri canti subacquei, simili a quelli degli uccelli.

Andrew Bass, neuroscienziato della Cornell University, ha suggerito "Probabilmente sono stati trascurati perché i pesci non sono facilmente udibili o visti e la scienza della comunicazione acustica subacquea si è concentrata principalmente su balene e delfini". Eppure, secondo lo scienziato “anche i pesci hanno la voce".

I ricercatori, passando al setaccio descrizioni anatomiche e registrazioni sonore, hanno addirittura individuato le caratteristiche morfologiche che permettono alla classe degli Attinopterigi, che contiene migliaia di specie di pesci ossei, di produrre questi vocalizzi senza l’ausilio delle corde vocali.

Secondo Rice, infatti, "Possono digrignare i denti o fare rumore di movimento nell'acqua, e vediamo una serie di specializzazioni coinvolte" e continuando "Probabilmente l'adattamento più comune sono i muscoli associati alla vescica natatoria. In effetti, i muscoli della vescica natatoria del pesce rospo sono i muscoli scheletrici dei vertebrati che si contraggono più velocemente. Questi sono adattamenti ad alte prestazioni".

Queste capacità vocali alla base del linguaggio dei pesci sono comparse 155 milioni di anni fa, periodo corrispondente alla manifestazione dei vocalizzi nei vertebrati terrestri. In tal modo, i risultati permettono di ipotizzare che il comportamento vocale sia una caratteristica antica e che la pressione evolutiva tenda a permetterne la comparsa nei vertebrati.

Le evidenze affiorate dallo studio consentono di rivalutare le caratteristiche di uno dei gruppi animali più conosciuti al mondo e inserire un nuovo tassello nello sviluppo delle caratteristiche vocali dei vertebrati. Lo studio, inoltre, identifica come i più verbosi proprio il pesce rospo e il pesce gatto.

Bando, dunque, agli stereotipi e ai modi di dire poco lusinghieri su queste aerodinamiche e ormai loquaci creature. Da oggi in poi non sarà più possibile sfruttare l’adagio “muto come un pesce” ma piuttosto “chiacchierone come un pesce”.

Il dubbio resta su cosa mai verteranno queste conversazioni subacquee, anche se molto probabilmente gli argomenti più gettonati potrebbero essere il cibo, avvisaglie di pericolo, dispute sociali e l’immancabile sesso.

E se siete interessati alle incredibili doti vocali degli esponenti del regno animale, vi invitiamo a scoprire perché intelligentissimi uccelli come i pappagalli parlano.