MWC 2020 cancellato per il Coronavirus? Venerdì la decisione definitiva

Continua ad allungarsi l'elenco delle aziende che stanno annullando la loro partecipazione per il MWC 2020 di Barcellona. L'ultimo annuncio è arrivato da Intel, che si è aggiunta a Sony, LG, ZTE ed Amazon. Per questo motivo, gli organizzatori stanno riflettendo sul da farsi e non è escluso un annullamento.

Secondo quanto riferito da El Pais, venerdì prossimo a Barcellona i vertici della GSMA si riuniranno per decidere il da farsi. Sul tavolo infatti ci saranno i possibili danni economici provocati dalla mancata presenza di molti marchi, a cui potrebbe aggiungersi anche Samsung che potrebbe annullare tutti i keynote in programma.

La cosa certa è che venerdì sarà presa una decisione finale, dal momento che mancano sempre meno giorni al via ufficiale, in programma il 24 Febbraio.

All'incontro parteciperanno 750 operatori e 400 rappresentanti di società del mondo hi-tech, che saranno chiamati a decidere se continuare o se rinviare l'evento.

Fonti del settore in Spagna non escludono qualche incontro già nei prossimi giorni per decidere la linea da seguire.

Il vicepresidente di Generalitat ed il ministro dell'Economica, Pere Argonés hanno spiegato che il Governo si sta coordinando con GSMA e che il sistema sanitario catalano è pronto per gestire qualsiasi emergenza.

Proprio la scorsa settimana la GSMA aveva rafforzato le misure di sicurezza per il MWC.