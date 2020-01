MWC 2020 a rischio per il Coronavirus? GSMA smentisce: 'Si farà'

Negli scorsi giorni si era sparsa sul web l'indiscrezione secondo cui il Mobile World Congress 2020, la fiera dedicata agli smartphone di Barcellona, sarebbe a rischio a causa del nuovo Coronavirus. La GSMA, l'organizzazione che organizza l'evento, ha messo a tacere le voci con un comunicato.

In una nota pubblica sul sito ufficiale, GSMA conferma che "il Mobile World Congress si terrà come previsto dal 24 al 27 Febbraio 2020 a Barcellona. La GSMA conferma che fino ad ora non ci sono stati impatti sulle registrazioni, ma invitiamo gli espositori e partecipanti ad implementare le linee guida e protocolli appropriati suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e le altre autorità sanitarie per mitigare e contenere qualsiasi diffusione del virus".

La GSMA ha inoltre confermato che "seguirà attentamente tutte le linee guida dell'OMS, del governo cinese e delle autorità spagnole", e metterà a disposizione "ulteriore personale medico per il supporto in loco durante la preparazione e l'evento".

In vista del MWC sarà messo in campo un piano, in collaborazione con Fira de Barcellona, per garantire "prodotti igienizzanti in tutti i luoghi" interessati dalla fiera.

La precisazione è risultata doverosa alla luce delle crescenti preoccupazioni degli utenti, anche a causa dell'ampia presenza di espositori provenienti dalla Cina, la nazione in cui si è sviluppato il focolaio.



Nella giornata di ieri Motorola ha annunciato l'evento del 23 Febbraio al MWC 2020.