MWC 2021, AVM ci sarà: ecco i piani per i nuovi prodotti FRITZ!

I riflettori sono tutti puntati sul MWC 2021, che prenderà il via il 28 giugno 2021, e fra i partecipanti in forma virtuale ci sarà anche AVM. La conferma ufficiale arriva dalla stessa azienda che vorrà mostrarci le sue nuove soluzioni per la connettività domestica e mobile.

Con un comunicato ufficiale l'azienda annuncia che "il Mobile World Congress (MWC) si svolgerà dal 28 giugno al primo luglio e AVM sarà presente in forma virtuale per presentare i più recenti prodotti FRITZ! e le ultime novità sulla piattaforma digitale del MWC".

Fra le tante proposte, "Attenzione puntata sul FRITZ!Box 6850 5G per quel che riguarda il nuovo standard mobile, il FRITZ!Box 5530 Fiber per tutte le connessioni a fibra ottica, il potente FRITZ!Repeater 6000 e il FRITZ!Box 7590 AX. I nuovi prodotti FRITZ! per una navigazione veloce e un networking al top supportano tutti il Wi-Fi 6, il Wi-Fi di nuova generazione, e, come tutti i dispositivi FRITZ!, sono caratterizzati dall’alta qualità costruttiva e da funzioni avanzate: non solo il Mesh Wi-Fi, ma infinite possibilità di connessione, un sistema di telefonia completo e il supporto alla Smart Home".

Ma non è finita qui, perché AVM ha preannunciato che nel corso della kermesse verranno fornite ulteriori informazioni sullo standard WiFi6 e sulla funzionalità Mesh WiFi, oltre ad altri interessanti approfondimenti e spunti di riflessione.

AVM non è l'unica azienda ad aver deciso di partecipare in forma digitale al MWC 2021 di Barcellona infatti anche Samsung ha annunciato che la sua presenza sarà esclusivamente virtuale.