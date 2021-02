Il MWC 2021 si farà in presenza, con restrizioni e test per il Coronavirus

Tutti ricorderanno che la prima grande fiera ad essere stata annullata lo scorso anno a causa della pandemia fu il Mobile World Congress di Barcellona, che inizialmente era stato confermato dalla stessa GSMA. Una GSMA che, però, quest'anno vuole fare di tutto per tenere la fiera ed ha già annunciato le misure.

L'amministratore delegato della GSM Association, John Hoffman, ha spiegato che quest'anno il MWC di Barcellona si farà in quanto eventi come questi "danno alle persone un pò di speranza e dà una sensazione di normalità".

Hoffman ha spiegato che l'evento in programma a Barcellona tra il 28 Giugno ed il 21 Luglio 2021 si terrà, ma sarà un pò diverso, così come il MWC Shanghai che si svolgerà la prossima settimana.

Per quanto riguarda la fiera catalana, l'amministratore delegato spiega che ovviamente non potrà ospitare tante persone, ma coloro che prenderanno parte dovranno effettuare un tampone negativo nelle 72 ore precedenti al via. Al contempo, GSMA metterà anche a disposizione dei test in loco per testare tutti e creare una sorta di "bolla".

Sarà inoltre creato un ambiente touchless che consentirà agli ospiti di partecipare senza toccare nulla.

Al posto degli oltre 100mila partecipanti previsti, potranno esservene solo 50mila, per evitare assembramenti e favorire il distanziamento sociale.