MWC 2022: TCL presenta 'Ultra Flex', smartphone concept che si piega a 360°

Vi abbiamo già parlato dei numerosi annunci di TCL al MWC 2022 appena dopo la conferenza dell'azienda di domenica pomeriggio, ma oggi sono emersi alcuni interessanti dettagli sugli smartphone più innovativi del produttore cinese: nello specifico, TCL ha approfondito il concept device "Ultra Flex", un particolare smartphone pieghevole.

Il device, che al momento si trova ad uno stadio di puro concept e probabilmente non verrà mai messo in commercio, è uno smartphone capace di piegarsi a 360°, con una cerniera rotante e un display che si piega insieme a quest'ultima. In altre parole, ciò significa che il telefono può piegarsi sia verso l'interno che verso l'esterno, a seconda delle preferenze dell'utente.

La tecnologia impiegata da TCL per raggiungere questo obiettivo ha dello straordinario, almeno per il livello di progresso raggiunto finora nel campo degli schermi pieghevoli, poiché il display deve avere una flessibilità pronunciata per piegarsi sia in maniera concava che in maniera convessa.



Lo schermo del device, dunque, è molto più elastico di quello di ogni device pieghevole attualmente in commercio: la parte del pannello immediatamente al di sopra della cerniera, in particolare, dovrebbe essere sia più flessibile che più resistente di quella di un qualsiasi altro smartphone foldable.

In termini tecnici, lo schermo di TCL "Ultra Flex" è un AMOLED da 8" con risoluzione di 2.480 x 1860 px, ovviamente realizzato con tecnologie particolari non ancora approfondite dal produttore cinese. Purtroppo, però, il device sembra ancora soggetto a dei bug piuttosto importanti: Engadget, che ha avuto modo di provare lo smartphone in anteprima, ha spiegato di non aver potuto testare con mano il telefono poiché lo schermo è sempre rimasto nero, benché dei rappresentanti di TCL abbiano condiviso delle foto del device funzionante qualche ora prima della prova per la stampa.

Intanto, comunque, TCL non ha rilasciato altri dettagli sullo smartphone, che probabilmente rimarrà confinato allo stadio di puro concept finché le tecnologie per gli schermi pieghevoli non miglioreranno ulteriormente. Obiettivo dell'azienda, comunque, è quello di produrre quanto prima un device sulla falsariga di TCL Ultra Flex per contendere il mercato foldable a Samsung, che al momento lo domina incontrastata.