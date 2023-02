Al MWC 2023 arriva lo smartphone che cambia colore: svelato il Chameleon Coloring

Le bizzarrie telefoniche del MWC continuano: dopo aver dato un'occhiata al concept di OnePlus 11 raffreddato a liquido, infatti, arriva oggi un nuovo smartphone concettuale che potrebbe far venire l'acquolina in bocca agli appassionati. Stiamo parlando del primo smartphone capace di cambiare colore al mondo, realizzato da una new-entry assoluta al MWC.

Lo smartphone è infatti un proof of concept prodotto dal brand cinese Tecno, alla sua prima partecipazione al MWC. Sembra dunque che Tecno abbia voluto stupire il pubblico di Barcellona con una dimostrazione dei suoi comparti di ricerca e sviluppo, mostrando in funzione la tecnologia Chameleon Coloring che permette di modificare con pochi tasti il colore dello smartphone.

In questo caso, in particolare, l'utente può impostare il colore del pannello posteriore dello smartphone concettuale messo in mostra dall'azienda cinese, la cui colorazione può variare dalle tinte del rosso a quelle del blu, dal verde al giallo e dal viola a una sorta di tinta "arcobaleno" con più pigmenti al contempo. Per farvi un'idea del device, potete dare un'occhiata alle immagini in calce o ad un video pubblicato in esclusiva da GSMArena.

Solo lo scorso anno, Tecno aveva lanciato il Camon Pro Mondrian, smartphone con un pannello posteriore ispirato all'artista contemporaneo Piet Mondrian, le cui geometrie a quadrati e rettangoli cambiavano leggermente colore quando venivano esposte alla luce del sole. Sembra dunque che il Chameleon Coloring sia il successivo passo in avanti di questa stessa tecnologia.

Tecno ha spiegato che il suo smartphone concettuale può "ciclare" tra ben 1.600 colori scelti dall'utente o in automatico da un software, che usa la tinta del back panel dello smartphone per le notifiche e per mostrare lo stato della batteria del device. A proposito: secondo l'azienda, il pannello posteriore muta-colore non influisce sull'autonomia dello smartphone, poiché cambiando tinta ogni 0,03 secondi l'energia consumata in un giorno sarebbe pari alla visione di un video da cinque minuti su YouTube.