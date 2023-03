MWC 2023 è finito: Xiaomi mostra il robot CyberOne che riconosce le emozioni

Vi ricordate del robot umanoide CyberOne di Xiaomi? Ebbene, nel contesto dell'edizione 2023 del Mobile World Congress di Barcellona il tutto è stato presentato ulteriormente. Sì, si è scesi nuovamente nel dettaglio della questione del riconoscimento delle emozioni umane.

A tal proposito, in un video pubblicato sul canale YouTube di Xiaomi nelle ore che hanno portato verso la conclusione della kermesse, vengono rapidamente illustrate le caratteristiche del robot. Relativamente alla succitata specifica, viene dunque esplicitato che il robot può riconoscere 45 emozioni umane e 85 suoni ambientali. Il tutto grazie al cosiddetto Emotion Sensor.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Xiaomi ha mostrato che il robot può riprodurre vari colori, a seconda di quanto viene rilevato, mediante il display OLED curvo integrato nella testa di CyberOne. Il video parte tra l'altro con un suggestivo pulsante illuminato, per poi mettere in luce l'altezza di 177 centimetri e il peso di 52kg del robot.

Dall'AI Vision al controllo del movimento, passando per sensori audio e struttura solida: tutto quel che riguarda l'esperimento di Xiaomi in campo robot risulta futuristico. Da notare che in basso a sinistra nel video si vede che il contenuto è solamente dimostrativo, ma vale la pena notare che il brand ha portato un prototipo di CyberOne all'MWC 2023. I presenti alla fiera hanno dunque potuto dare uno sguardo quantomeno al design del robot, anche se chiaramente per ora si tratta più di un "concept" che di un prodotto.