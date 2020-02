Niente MWC per ASUS. Annullati tutti gli eventi per l'allarme Coronavirus

Il Mobile World Congress perde un altro pezzo. ASUS Mobile infatti tramite una breve dichiarazione giunta via mail in redazione ha annunciato che non parteciperà alla fiera dedicata al mondo mobile in programma a fine mese a Barcellona a causa dell'allarme Coronavirus.

Un portavoce ha affermato che "considerate le attuali circostanze, il team ASUS EMEA Mobile ha cancellato la sua partecipazione al prossimo Mobile World Congress 2020".

Altra doccia fredda quindi per gli organizzatori dell'evento catalano, che arriva a pochi giorni dagli annunci di ZTE e LG che hanno deciso di saltare il MWC per le medesime ragioni e per proteggere l'integrità dei dipendenti e di coloro che decideranno di partecipare all'evento.

La scorsa settimana GSMA aveva confermato il MWC 2020 ed aveva categoricamente smentito le indiscrezioni emerse nelle ore precedenti che parlavano di un possibile annullamento della fiera. Nel giro di pochi giorni però già tre marchi si sono tirati indietro, e non è detto che anche le altre società decidano di fare lo stesso.



Il 2019-nCoV sta avendo un impatto significativo anche sul mondo della tecnologia: Xiaomi ha chiuso tutti i negozi in Cina per prevenire la diffusione dell'epidemia e lo sviluppo di nuovi focolai, mentre Google e Apple hanno deciso di sospendere momentaneamente le attività nella nazione.