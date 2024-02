Al MWC Lenovo e Motorola mostra un concept di smartphone adattivo che si indossa

Al fianco dei nuovi Lenovo ThinkPad e ThinkBook con AI, in occasione del Mobile World Congress 2024 Lenovo e Motorola hanno svelato un concept di display adattivo in grado di adattarsi alle esigenze dei consumatori.

Il dispositivo, che si è visto anche in un video, utilizza un display POLED FHD+ che può essere piegato e modellato in varie forme a seconda delle esigenze degli utenti, grazie ad una serie di innovazioni a livello meccanico che Lenovo ha già utilizzato in altri device pieghevoli.

Nel reveal, Lenovo spiega che il dispositivo in questione può essere utilizzato come uno smartphone standard piatto oppure essere avvolto intorno al polso, ma può anche essere piegato per essere posizionato su una superficie piatta senza bisogno di supporti aggiuntivi. Quando piatto, il display ha una diagonale di 6,9 pollici ed offre l’esperienza Android tradizionale, ma può anche essere regolato per raggiungere una dimensione da 4,6 pollici.

Quando avvolto intorno al polso, invece, l’esperienza è simile al display esterno del motorola razr+ e consente di restare connessi anche mentre si è in movimento.

Ovviamente, essendo ancora nel campo dei concept, è difficile capire se e quando vedrà la luce il progetto, ma sarà senza dubbio interessante capire che tipo di evoluzione avrà il