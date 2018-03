MyFitnessPal: rubati i dati di 150 milioni di account della piattaforma Under Armour

, la popolare applicazione diche come suggerisce il nome consente di tenere traccia delle proprie attività fisiche, oltre che stilare un vero e proprio diario alimentare, è stata compromessa, e con essa sono anche stati rubati i dati di 150 milioni di profili a livello mondiale. A darne l'annuncio la stessa società.

Anche noi, che siamo iscritti all'applicazione, questa mattina ci siamo visti recapitare la mail firmata dal Chief Digital Officer della società, Paul Fipps, in cui questo spiega cosa è accaduto.

"Ti stiamo scrivendo per informarti di un problema che potrebbe riguardare le informazioni del tuo account MyFitnessPal. Comprendiamo che apprezzate e tenete alla vostra privacy e prendiamo seriamente in considerazione le vostre informazioni" si legge.

"Il 25 Marzo 2018 ci siamo resi conto che nel mese di Febbraio di quest'anno una parte non autorizzata ha acquisito dati associati agli account utente di MyFitnessPal. Le informazioni interessate includevano nomi utente, indirizzi email e password con hash, la maggior parte con la funzione di hashing chiamata bcrypt utilizzata per proteggere le password.

Una volta venuti a conoscenza, abbiamo adottato rapidamente tutte le misure necessarie per capire la natura e portata del problema. Stiamo lavorando con molte aziende leader nella sicurezza informatica, che stanno assistendo le nostre indagini. Abbiamo anche notificato e ci stiamo coordinando con le forze del l'ordine".

Under Armour sottolinea che sta già adottando tutte le misure necessarie per proteggere i propri utenti. Tra tutte, richiede agli utenti di cambiare immediatamente le password, e fare lo stesso nel caso in cui la password di MyFitnessPal sia stata utilizzata anche in altri servizi.

A tal proposito, Fipps invita gli utenti a monitorare anche eventuali attività sospette agli account associati (ad esempio Facebook) ed a non abboccare a qualsiasi comunicazione o email che richieda l'inserimento dei propri dati personali.