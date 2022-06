La Mystery Machine diventa un AirBnB per pochi giorni: si celebra Scooby-Doo!

Capita spesso che certi veicoli vengano trasformati in abitazioni o AirBnB in movimento continuo, come nel caso di questa ambulanza diventata un camper economico. La vera bomba arriva però grazie alla stessa AirBnB, società che ha deciso di rendere disponibile la Mystery Machine originale per dormirci...e incontrare Matthew Lillard!

Per chi non lo sapesse, Matthew Lillard è colui che ha interpretato Shaggy nel film live-action e ha doppiato lo stesso personaggio tra spettacoli televisivi e film animati nel 2010. Si tratta di uno degli attori a cui gli appassionati di Scooby-Doo sono più legati, complice la sua simpatia ed estrema disponibilità. Per tale ragione, AirBnB ha voluto celebrare con lui il ventesimo anniversario del film live-action consentendo ai fan di trascorrere qualche notte a bordo della Mystery Machine.

Il furgone Chevy è stato convertito con la iconica livrea verde acqua, arancione e verde, e al suo interno presenta un letto per due, il primo film di Scooby-Doo, un album di Sugar Ray nel lettore CD e una lava lamp. Gli ospiti riceveranno snack all-you-can-eat, inclusi alcuni dei preferiti di Shaggy e Scooby come gli hamburger di melanzane, e Matthew Lillard accoglierà gli ospiti – seppur virtualmente. Questa esperienza, però, sarà purtroppo confinata agli Stati Uniti tra il 24 e il 26 giugno nel sud della California.

