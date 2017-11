N26 adotta Apple Pay: si espande nuovamente il servizio di Apple

Oggi N26 ha comunicato ai propri utenti di aver reso disponibile per gli utenti il supporto ad Apple Pay, il servizio è stato adottato di recente anche da Widiba

Aprendo ed effettuando l’accesso sull’app di N26, sarà possibile aggiungere la carta a Wallet per pagare con Apple Pay. N26 offre ovviamente la possibilità di utilizzare la carta del circuito MasterCard per i pagamenti in negozio, in modalità contactless, oppure online. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

Vi ricordiamo che per aprire un conto in N26 è necessario il passaporto o la carta d’identità in versione elettronica. Il servizio è già disponibile ed è supportato sia da iPhone (dal 6 al successivo) che Apple Watch.