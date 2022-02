Il NACHOS è pronto: e non è il famoso spuntino messicano

La 17a missione di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale, in partenza dalla struttura di volo Wallops della NASA in Virginia, ed organizzata dalla Northrop Grumman Corporation, ospita uno strumento molto atteso ed estremamente importante: il NACHOS.

Posizionato a bordo di un CubeSat, a circa 480 chilometri sopra la superficie terrestre, il "Nanosat Atmospheric Chemistry Hyperspectral Observation System", questo il suo nome completo, utilizzerà un imager iperspettrale compatto per localizzare le sorgenti di gas, in tracce talmente piccole da essere captate anche in aree di poche centinaia di metri quadrati.

Una volta in orbita, NACHOS sarà lo strumento spaziale più piccolo, ma con la risoluzione più alta, dedicato al monitoraggio di gas atmosferici come il biossido di zolfo (anidride solforosa) ed il biossido di azoto (noto anche come ipoazotide); aprendo così la strada a futuri sistemi di analisi terrestre che, non solo aiuteranno a prevedere le eruzioni vulcaniche, ma monitoreranno anche la qualità dell'aria intorno a città, quartieri e persino singole centrali elettriche.

Steve Love, capo del team di ricerca presso dello Space and Remote Sensing Group presso il Los Alamos National Laboratory (LANL) del Dipartimento dell'Energia, ha affermato: "Un vulcano dormiente, o che si sta appena destando, può emettere SO2 prima che ci sia un'attività sismica rilevabile. Questo ci darebbe la possibilità di identificare un vulcano potenzialmente in eruzione prima che avvenga tale evento".

Inoltre i gas atmosferici, sia quelli provenienti da fonti naturali che artificiali, possono fornire informazioni fondamentali su un'ampia varietà di sistemi terrestri. Ad esempio, il biossido di azoto, di solito prodotto dalla combustione dei combustibili fossili, ha un impatto molto negativo sulla salute umana e può fungere da indicatore per l'anidride carbonica (uno dei gas serra che più influenza il cambiamento climatico) come risultato dall'attività umana.

"In orbita, esistono già strumenti eccellenti che raccolgono dati sulle tracce di gas atmosferici, ma sono costosi sia da produrre che da mantenere. Se quindi vogliamo espandere queste competenze scientifiche, avremo bisogno di una soluzione molto più economica", ha sottolineato Love.

A tal proposito si inserisce chiaramente NACHOS che, con appena 6 chilogrammi e 300 centimetri cubi, possiede un imager iperspettrale ultra compatto in grado di raccogliere dati ad altissima risoluzione.

NACHOS utilizza inoltre algoritmi di elaborazione integrati, che riducono sia le dimensioni delle sue trasmissioni di dati che la quantità di tempo necessaria per ritrasmetterle agli scienziati sulla Terra.

"Più potenza in meno peso è il marchio di fabbrica del sistema NACHOS, rendendolo un ottimo candidato anche per le future missioni di rilevamento delle tracce di gas nell'atmosfera", ha concluso Steve Love.

I satelliti sono per noi strumenti di monitoraggio indispensabili, sia quando guardano verso la Terra sia quando puntano il loro sguardo nello spazio profondo, come nel caso di questo satellite della NASA che ha osservato oltre 2200 mondi, o TESS il satellite cacciatore di pianeti.