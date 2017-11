Nadella agli utenti iPad: è tempo di acquistare un computer reale

Negli ultimi anni più volte i competitor di Apple si sono cagliati contro i prodotti della compagnia di Cupertino, e di recente il trend è continuato anche con l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella.

Il CEO, nel corso di un’intervista rilasciata per TechRadar, per promuovere il suo nuovo libro Refresh Hit, ha utilizzato l’assist fornito dal giornalista della testata, che stava appuntando le risposte su un iPad, per invitarlo ad “acquistare un computer vero e proprio”.

Si tratta di una stoccata ovviamente goliardica, ma per certi versi inaspettata da parte di una persona equilibrata come Nadella, che però ha voluto sfruttare questo assist per pubblicizzare la propria linea di laptop e 2-in-1, come il Surface Book e la stessa gamma Surface Pro, su cui la compagnia sta puntando massicciamente, riscontrando anche pareri positivi da parte degli utenti.

A parte ciò, Nadella si è detto fiducioso per il futuro dell’azienda da lui diretta. Che evidentemente continuerà a puntare sul cloud, diventato quasi il core business.