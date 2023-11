'NameDrop mette a rischio i vostri dati': l'incredibile fake news della Polizia

Con iOS 17.1 lanciato qualche settimana fa, Apple ha portato su iPhone ed Apple Watch la funzionalità NameDrop che consente agli utenti di scambiare informazioni di contatto e file semplicemente avvicinando due dispositivi. Tuttavia, nelle ultime ore si è fatta largo sul web un’incredibile fake news diffusa dalla Polizia di Chester.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, il Dipartimento di Polizia della città di Chester, in Ohio, così come gli analoghi dipartimenti in Pennsylvania ed Oklahoma, starebbero mettendo in guardia gli utenti che NameDrop metterebbe a repentaglio le informazioni di contatto che possono essere condivise semplicemente avvicinando i telefoni. Nel bollettino si legge quanto segue: “se hai un iPhone e hai installato il recente aggiornamento iOS 17, è attivata di default una nuova funzionalità chiamata NameDrop. Questa funzione consente di condividere le informazioni di contatto semplicemente avvicinando i telefoni. Per disattivarla vai su Impostazioni, Generali, AirDrop, e disattiva il toggle su “Avvicinando i dispositivi”.

Si tratta di una bufala, dal momento che sebbene NameDrop sia attivato di default, la condivisione delle informazioni non è automatica: quando i due dispositivi vengono posizionati uno accanto all’altro da sbloccati ed entrano in contatto, viene visualizzato un popup che chiede conferma di condividere le informazioni o un’immagine. Il processo non è in alcun modo automatico, come affermato dalla Polizia, e sebbene uno scambio accidentale sia possibile, è necessario che l’utente sblocchi il proprio dispositivo ed accetti la richiesta. Insomma, è molto difficile.

Il problema è che il messaggio diffuso dai Dipartimenti di Polizia è stato visto da migliaia di persone e ricevuto oltre 70mila condivisioni. Dopo le critiche arrivate dagli utenti, il dipartimento della contea di Noble County ha modificato il messaggio con le informazioni aggiuntive e si è giustificato dicendo che con l’alert voleva “informare i genitori”. Tale aggiornamento però non giustifica in alcun modo una gaffe incredibile, che diventa ancora di più tale se si tiene conto che il messaggio è stato ripreso anche da varie TV locali.