Cosa c'è in questo tratto di costa in Namibia chiamato 'la spiaggia degli scheletri'?

In Africa meridionale c'è un tratto di costa talmente pericoloso che quando i portoghesi ci sbarcarono per la prima volta nel 1486 la chiamarono "l'ingresso dell'Inferno".

Oggi questo tratto di costa, che si trova in Namibia, è ancora ostile e al suo interno è possibile trovare un'insieme di pericoli che la rendono tra le più respingenti del pianeta. Tra la sabbia del deserto (a volte di un blu molto particolare) e la carenza d'acqua, i pirati e i cacciatori di diamanti, per non parlare poi dei leoni mangia uomini e dei serpenti, tale costa ha meritato il titolo di "Spiaggia degli scheletri", seppur i locali la chiamano in altro modo.

Se ci si inoltra al suo interno e si ha la fortuna di sfuggire a tutti i pericoli che si trovano davanti, tale pezzo della Namibia rimane comunque un ambiente austero, un "vero e proprio cimitero degli animali" secondo la scrittrice e giornalista della CNN Karen Bowerman, che l'ha visitata nel 2013.

Nei pressi delle dune di sabbia che si affacciano sull'oceano, sono infatti ben visibili cumuli di ossa provenienti da diversi animali, come foche, pinguini, tartarughe, ciò che rimane delle battute dei caccia dei leoni e vertebre di balene.

Lunga 500 km, la spiaggia degli scheletri è anche colma di spazzatura proveniente dell'oceano ed è ricolma di vecchi relitti spiaggiati (alcuni risalenti anche a centinaia di anni fa), naufragati a seguito di qualche tempesta.

Non sempre però lo spettacolo offerto da questa costa è così macabro. Spesso è infatti possibile vedere degli elefanti vicino alla riva e anche le colonie di foche e leoni marini sono numerose. Delle oasi nel deserto, che si alternano ai campi dei cercatori di diamanti, i cerchi delle fate (particolari strutture che si possono trovare solo in questa zona), a vecchi villaggi coloniali e alle roccaforti dei bracconieri.

