Le nane arancioni potrebbero offrire ai mondi alieni le condizioni perfette per la vita

Sono tanti gli scienziati alla ricerca della vita nel cosmo. Le variabili che rendono un pianeta adatto alla vita sono tantissime, e cercare un elemento comune tra questi può essere fondamentale per effettuare la scoperta. Un altro fattore cruciale per la sopravvivenza della vita sono - ovviamente - le stelle attorno a cui orbitano i pianeti.

Negli ultimi anni alcuni astronomi hanno suggerito che un tipo di stella nana (chiamata anche "nana K" o "nane arancioni") potrebbe non offrire le condizioni adatte allo sviluppo della vita. Recentemente, però, un gruppo di ricercatori ha studiato una grande quantità di queste stelle per capire al meglio le loro proprietà valutando, tra le tante cose, le condizioni necessarie per la presenza della vita intorno ai pianeti che orbitano questi corpi celesti.

Sorprendentemente, i ricercatori hanno suggerito che queste stelle potrebbero offrire le condizioni più promettenti per la vita. Le nane arancioni, infatti, sono più grandi delle nane rosse (le stelle più comuni all'interno della nostra galassia). Tuttavia, contrariamente ai loro cugini rossi, le nane K non emettono così tante radiazioni pericolose. Un gruppo di ricercatori della Villanova University ha scoperto che i pianeti in orbita attorno a questi tipi di stelle sarebbero bombardati con solo un centesimo delle radiazione delle nane rosse.

Stelle come il nostro Sole trascorrono circa 10 miliardi di anni prima di entrare nella fase dei 'giganti rossi'. Le nane K, invece, possono vivere da 15 a 45 miliardi di anni prima di entrare nella loro fase ultima, dando ai pianeti che orbitano attorno a loro molto più tempo per far evolvere potenzialmente la vita. Questa grande longevità delle stelle, insieme all'elevato numero delle loro popolazioni nell'Universo e ai bassi livelli di radiazioni che emettono, offrono un luogo potenzialmente importante per la ricerca della vita extraterrestre ai ricercatori.