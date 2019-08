Le nano particelle, impiantate negli occhi, potrebbero aiutarci a vedere al buio

La luce che siamo capaci di percepire attraverso la vista è solo un piccolissimo intervallo rispetto allo spettro elettromagnetico che emette, per esempio, il sole con la sua luce.

In particolare, l’occhio umano può percepire la luce la cui lunghezza d’onda è compresa nell’intervallo dei 700-750 nanometri ed i 400 nanometri, la così detta luce visibile.

Molti animali possono vedere anche nel cosiddetto Infrarosso, ovvero su lunghezze d’onda inferiori ai 700 nanometri, fino a 1 nanometro.

L’uomo, come abbiamo detto, non può vedere su lunghezze d’onda inferiori ai 750 nanometri se non attraverso l’uso di pesanti e complesse tecnologie esterne, come telecamere o particolari binocoli.

Uno studio esposto alla American Chemical Society ha mostrato la creazione di piccole nano particelle, impiantate direttamente all’interno della retina di alcuni topi, capaci di dare la visione nello spettro degli infrarossi.

Queste particelle in grado di donare la visione all’interno dell’infrarosso sono chiamate nanoparticelle di conversione e contengono degli elementi appartenenti alle terre rare come Erbio e Itterbio.

Essi riescono a convertire fotoni a bassa energia della luce vicino all’infrarosso in luce verde ad alta energia che anche gli occhi relativamente “semplici” dei mammiferi possono vedere.

Queste nano particelle sono state “appiccicate” negli occhi di alcuni topi da laboratorio inserendo una proteina che si lega ad una molecola di zucchero sulla superficie di un fotorecettore.

Su questa proteina sono state legate proprio le nano particelle quasi a contatto, diciamo così, con il nervo ottico.

L’esperimento successivo è stato svolto per capire se veramente l’animale poteva vedere al buio. In un test, ad esempio, i ricercatori hanno posizionato i topi in un serbatoio d’acqua a forma di Y.

Un ramo della y recava una piattaforma su cui i topi potevano arrampicarsi per sfuggire all’acqua.

All’inizio gli scienziati hanno addestrato i topi a muoversi con la luce visibile. Un cerchio illuminato è stato posto nella zona senza piattaforma mentre un triangolo illuminato segnava il ramo giusto.

Al termina dell’addestramento i ricercatori, alla luce visibile, hanno sostituito, rispettivamente, un triangolo e un cerchio illuminati con luce vicino all’infrarosso.

I topi con le particelle riuscivano a vedere il triangolo ed erano capaci di nuotare verso l’uscita del serbatoio, i topi senza le particelle, invece, rimanevano intrappolati all’interno del serbatoio.

Il prossimo passo sarà, però, quello di rendere i materiali più sicuri, nonostante i topi non abbiano riscontrato problemi fisici a seguito di questo innesto.

La biocompatibilità, infatti, potrebbe non essere completamente chiara e bisognerà anche migliorare la luminosità delle nano particelle per un possibile uso umano.