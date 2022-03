Questi nanobot del MIT hanno terrorizzato TikTok: ecco perché

TikTok ha introdotto limitazioni ai contenuti per il pubblico più giovane nelle scorse settimane, ma aldilà dei video violenti ed espliciti sembra che sulla piattaforma ci sia un altro genere di contenuti che terrorizzano gli utenti: i nanobot. Nello specifico, a spaventare i TikTokers sono dei minuscoli robot cellulari del MIT.

Quelli che potete vedere nel video e nelle immagini a corredo di questa notizia sono dei robot del MIT dalle dimensioni di una cellula, la cui esistenza è stata rivelata nel 2018 ma che sono diventati virali su TikTok negli ultimi giorni grazie ad una serie di brevi video pubblicati sulla piattaforma per introdurre la tecnologia al pubblico.

Al momento, i nanobot cellulari sono ancora in fase di sviluppo e non sono mai stati utilizzati in alcuna applicazione pratica. Nonostante ciò, la sola esistenza di questi minuscoli robot ha dato il là a moltissime teorie del complotto che hanno iniziato a circolare su TikTok spiegando come sarebbe possibile abusare dei nanobot del MIT per scopi diversissimi e decisamente spaventosi.

Per esempio, un video del creatore di contenuti verititas3 ha mostrato una carrellata di nanobot diversi, mentre molti dei commenti spiegano che questi robot minuscoli verrebbero usati per prendere il controllo della mente delle persone, fare loro del male o addirittura ucciderle. Un utente con molta fantasia, addirittura, arriva a ipotizzare che un assicuratore possa uccidere i propri clienti insolventi inviando questi nanobot nel corpo dei debitori e causando il collasso dei loro reni.

Non ci stiamo inventando nulla: si tratta dei commenti più fantasiosi sotto i video virali che ritraggono gli innocui robot del MIT, che anzi potrebbero avere diversi impieghi salvavita in medicina e che proprio per questo sono in fase di studio ormai da anni a Boston.

Come fa notare Slashgear, probabilmente gli utenti di TikTok hanno visto troppi film di fantascienza, dove l'utilizzo dei nanobot per fini poco etici è piuttosto comune: per esempio, i robot cellulari vengono utilizzati dagli alieni Borg di Star Trek, ma anche in alcuni film del Marvel Cinematic Universe, come Black Banther, Avengers: Infinity War e le ultime due pellicole di Spider-Man, dove le nanotecnologie vengono utilizzate per le tute dei supereroi della Casa delle Idee.