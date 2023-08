Nanoleaf, quasi 100 euro di sconto sugli RGB solo per oggi da MediaWorld

Mentre continua la Summer Tech di MediaWorld, le tradizionali offerte a tempo del gigante rosso dell'elettronica non vanno certamente in vacanza e tra le più interessanti di queste 24 ore c'è certamente la selezione di Starter Kit Nanoleaf RGB in offerta.

Per l'esattezza, sono due i kit interessati dalla promozione, che terminerà esattamente alle 23:59 del 16 agosto 2023.

Il primo e più economico è lo Starter Kit Nanoleaf da 9 barre luminose RGB, che possono essere composte a proprio piacimento per dare un tocco di colore alla propria postazione da gaming.

Il prezzo consigliato per questo kit è solitamente di 199,99 euro, come indicato da MediaWorld, ma solo per la giornata di oggi sarà possibile acquistarle a 141,99 euro per uno sconto di quasi il 30%.

Un altro interessante starter kit in offerta Nanoleaf RGB è quello da 15 barre, perfetto per arricchire il salotto con un gradiente di colore soffuso e delicato.

Il prezzo di partenza in questo caso è di ben 299,99 euro, ma solo per oggi si potrà acquistare a 219,99 euro, circa il 25% di sconto.

In entrambi i casi è possibile l'acquisto direttamente online con consegna a domicilio, ma sarà possibile scegliere anche il proprio punto vendita preferito per il ritiro in negozio.

