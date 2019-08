Nanoparticelle di carbonio per rendere il trattamento del cancro più effice e sicuro

Dei ricercatori dell'Università di Sheffield hanno sviluppato una nuova tecnica pionieristica che potrebbe rendere il trattamento del cancro basato sulla terapia fotodinamica più efficace e più sicuro per i pazienti, riducendo al contempo i costi.

Lo studio, condotto dal Ph.D. Jose Ricardo Aguilar Cosme ha sviluppato nanoparticelle di carbonio in grado trasportare farmaci antitumorali.



La terapia fotodinamica è già un trattamento clinicamente approvato che utilizza farmaci che funzionano solo quando esposti alla luce. Tuttavia, molti di questi farmaci sono spesso tossici anche in assenza luce, causando molti effetti collaterali nei pazienti.



I ricercatori hanno cercato di migliorare questi farmaci usando nanoparticelle di carbonio come strumento per trasportare il farmaco. Nanoparticelle fluorescenti con pochissima tossicità, estremamente utili per questa applicazione. Queste nanoparticelle sono state prodotte utilizzando ingredienti comuni come saccarosio e acido citrico, che si trovano naturalmente in vari frutti.



Il Dr. Frederik Claeyssens del Dipartimento di Scienza e Ingegneria dei Materiali dell'Università, che ha supervisionato la ricerca, ha dichiarato: "Quando il farmaco è legato alla superficie di una nanoparticella di carbonio, è quattro volte meno tossico senza luce, pur mantenendo il suo effetto antitumorale."



"Un ulteriore vantaggio delle nanoparticelle di carbonio è che si illuminano, proprietà nota anche come fluorescenza, che le rende molto semplici da localizzare. Abbiamo osservato che le particelle entrano rapidamente nelle cellule tumorali e la loro fluorescenza rende semplice monitorare come si muovono attorno al corpo e come si accumulano nei tumori ".



La dott.ssa Helen Bryant del Dipartimento di Oncologia e Metabolismo dell'Università, che ha anche supervisionato la ricerca, ha aggiunto: "La nostra ricerca ha il potenziale per produrre farmaci antitumorali più economici con una maggiore efficienza nell'uccidere i tumori e con meno effetti collaterali nei pazienti. La fase successiva del nostro lavoro sarà la traduzione dei nostri risultati in modelli più complessi di cancro e, in definitiva, in pazienti".