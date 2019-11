Nanoparticelle in grado di filtrare le molecole nocive dal sangue

Un ingegnere biochimico britannico, tale George Frodsham, ha trovato un modo per filtrare il sangue usando dei magneti, eliminando così le cellule indesiderate. Il tutto utilizzando delle nanoparticelle con proprietà magnetiche!

George Frodsham sapeva già, grazie a numerose ricerche precedenti, che era possibile utilizzare le nanoparticelle magnetiche in modo che queste si legassero a specifiche cellule del corpo. Ma, mentre altri ricercatori hanno sfruttato tali nozioni principalmente per rivelare queste cellule nelle immagini, a scopo di imaging quindi, Frodsham si è chiesto se la stessa tecnica potesse permettere ai medici di rimuovere le cellule indesiderate dal sangue. La risposta sembra essere sorprendentemente positiva, anche se non è la prima volta che vi parliamo di nanoparticelle e lotta al cancro!



In particolare, durante un'intervista al The Telegraph, ha detto che "Quando qualcuno ha un tumore lo si asporta. Il cancro del sangue è un tumore nel sangue, quindi perché non toglierlo allo stesso modo?" Ed è con questa idea in testa che ha creato MediSieve, una tecnologia di trattamento che funziona in modo simile alla dialisi. Dapprima si rimuove il sangue di un paziente e si infondono le nanoparticelle magnetiche progettate per legarsi a una specifica malattia, poi si usano dei magneti per estrarre le cellule nocive prima di ri-pompare il sangue (ora filtrato) nel paziente. I medici potrebbero far passare il sangue di una persona attraverso la macchina più volte, fino a livelli accettabili di presenza della malattia nel sangue, sufficientemente bassi da poter usare per il trattamento farmaci o, addirittura, il sistema immunitario del paziente.



Il team di Frodsham è attualmente in attesa dell'approvazione da parte della Medicines and Healthcare products Regulatory Agency del Regno Unito per testare, già nel 2020, il sistema su pazienti infettati dal parassita della malaria, che è naturalmente magnetico. Se tutto va bene, nel 2021, potrebbe seguire un secondo test MediSieve sui batteri che causano sepsi. Che dire? L'idea è geniale e le premesse promettenti, aspetteremo di vedere nuovi risultati (possibilmente del futuro studio sulla Malaria) su cui poter fare valutazioni più dettagliate e sensate. Speriamo bene!