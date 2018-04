Napoli vuole lanciare la sua criptovaluta: pubblicato un bando pubblico

Il Comune di Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un bando pubblico per "istituire un gruppo di lavoro su base volontaria che avrà il compito di elaborare ed eventualmente attuare obiettivi legati alla tecnologia blockchain".

In particolare, si parla di utilizzo della tecnologia in questione per l'uso in uno dei processi amministrativi della macchina comunale, accettare pagamenti in criptovalute, attuare una raccolta fondi e generare, distribuire e utilizzare una nuova criptovaluta (ICO) legata all'economia della città. Insomma, sembra proprio che Napoli voglia lanciare una Initial Coin Offering (ICO), ovvero una nuova forma di crowdfunding introdotta recentemente dal mondo delle criptovalute, che prevede il rilascio da parte di una società di un certo numero di token acquistabili dal pubblico. A quanto pare, dunque, stiamo parlando di un progetto che dovrebbe cercare di finanziarsi tramite crowdfounding, con un ruolo fondamentale probabilmente costituito dai cittadini napoletani.



Per completezza d'informazione riportiamo di seguito quanto scritto sul sito ufficiale del Comune di Napoli: "La città di Napoli - Capitale del Mediterraneo - e la sua innovazione politica di questi ultimi anni, hanno reso ben chiaro cos'è una "democrazia di prossimità" rendendo possibile l'iniziativa e la decisione diretta dei cittadini sulle questioni di interesse pubblico. Analogamente, attraverso la blockchain, sarebbe possibile garantire una reale partecipazione popolare alla vita collettiva, che è la base di un modello di autogoverno che metta al centro dei processi decisionali il volere del popolo sovrano. La Blockchain, infatti, può essere utilizzata in tutti gli ambiti in cui è necessaria una relazione tra più persone o gruppi e può garantire il corretto scambio e la veridicità delle informazioni. [...]



