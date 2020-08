Napster è stato acquistato da un'azienda VR per 70 milioni di dollari

La giornata odierna vede l'annuncio di un accordo milionario che riguarda l'industria musicale. Infatti, un'azienda di VR ha deciso di mettere le mani su un nome ben noto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, il servizio Napster è stato acquisito da MelodyVR, azienda conosciuta per i suoi concerti musicali visualizzabili in realtà virtuale. Per maggiori dettagli sugli show offerti dalla società, vi rimandiamo al suo sito ufficiale. In ogni caso, varie fonti internazionali riportano che si sta parlando di un accordo da 70 milioni di dollari, che verrà portato a termine entro fine 2020. Quest'ultimo è stato stretto con la società che gestiva precedentemente Napster, ovvero RealNetworks. A quanto pare, MelodyVR dovrà coprire debiti per 44 milioni di dollari, legati principalmente ad aziende del mercato musicale.

Si tratta essenzialmente di quella che possiamo definire come "la terza vita di Napster". Infatti, inizialmente il servizio era molto controverso, tanto da essere stato al centro di una storica battaglia legale con i Metallica. Tuttavia, nel 2012 il nome Napster era stato acquistato dal servizio di streaming Rhapsody, di proprietà della succitata RealNetworks, che successivamente, più precisamente nel 2016, sarebbe stato rinominato proprio in Napster.

Adesso tutto passa nelle mani di MelodyVR, che ha l'obiettivo di creare una piattaforma streaming musicale che unisca i brani degli artisti alle loro performance in realtà virtuale. Nel contesto dell'annuncio dell'accordo, è stato svelato che arriverà quella che viene descritta come "la prima piattaforma che combina contenuti video immersivi allo streaming musicale".

Insomma, il nome del servizio sta cercando di risollevarsi e, nel 2019, sono stati effettuati 10,8 miliardi di stream tramite Napster, per incassi pari a 113 milioni di dollari. Questo accordo darà i suoi frutti? Staremo a vedere.