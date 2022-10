Questi animali artici hanno cambiato le loro abitudini per un motivo importante

Anche i narvali, strane ed affascinanti creature del mare, sembrano essere soggetti al cambiamento climatico. Un team di ricercatori ha raccolto i dati che mostrano gli spostamenti dei narvali, e gli hanno comparati alle temperature dell'Artico nel corso di 21 anni, rivelando come i comportamenti degli animali siano cambiati.

Molti uccelli e animali di terra sono stati esaminati per quanto riguarda i cambiamenti nelle loro abitudini migratorie dovute al riscaldamento globale ed ora il gruppo di scienziati della Danimarca e del Canada, con questa nuova ricerca, tentano di estendere le osservazioni alle creature marine.

Usando immagini satellitari, hanno monitorato gli spostamenti di un gruppo di 40 narvali, tra il 1997 e il 2018, ed hanno notato come essi abbiano rimandato le loro migrazioni nel periodo estivo di circa dieci giorni per ognuna delle decadi osservate.

Sospettando che la causa fosse il cambiamento climatico, il team ha studiato le temperature generali nell'Artico, confermando che la riduzione di ghiaccio marino corrispondeva esattamente ai ritardi migratori dei narvali.

Queste magnifiche creature marine, seppur non portate per un rapido adattamento dal punto di vista evolutivo, hanno una capacità di imparare nel tempo. Grazie alla lunga durata della loro vita, riescono perciò ad imparare e adattarsi sul momento, piuttosto che nel corso di generazioni.

Questo potrebbe essere di grande aiuto per riuscire a superare le avversità che dovranno affrontare in futuro a causa del riscaldamento delle acque. Allo stesso modo, lasciare le coste più tardi nei periodi estivi, potrebbe creare altri problemi per i narvali, come ad esempio rendergli più vulnerabili ad altri predatori, come le orche.

Un altro problema causato dal cambiamento climatico, invece, sembra interessare i nostri satelliti.