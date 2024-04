Narwal porta in Italia la serie di robot aspirapolvere Freo X

Narwal annuncia oggi l’arrivo in Italia della nuova serie di robot aspirapolvere di altagamma: Freo X Ultra e Freo X Plus, che sono pronti ad approdare nei negozi e nelle case del nostro paese dopo il lancio avvenuto in occasione dello scorso CES di Las Vegaas ed il successo ottenuto nel Nord America e Germania.

Nella fattispecie, il Freo X Ultra è disponibile sul mercato italiano da oggi 10 Aprile 2024 al prezzo di lancio speciale di 769 Euro, mentre Freo X Plus arriverà il 20 Aprile al prezzo di 329 Euro.

Entrambi i robot sono dotati del nuovo sistema di compattazione della polvere, una spazzola fluttuante anti-aggrovigliamento e la tecnologia AI DirtSense che è ingrado di evitare gli ostacoli grazie ad un triplo laser di livello millimetrico. La tecnologia DirtSense, nella fattispecie, è in grado di rilevare le aree sporche del pavimento durante il lavaggio, grazie ai panni con forma a triangolo che forniscono un’elevata potenza di strofinamento, mentre la modalità EdgeSwing raggiunge bordi ed angoli in maniera efficace.

Il condotto dell’aria a forma di U offre una potenza di aspirazione di 8200 Pa sull’X Ultra e 7800 Pa su X Plus, il che li rende i robot aspirapolvere più potenti disponibili sul mercato. Narwal però pone anche l’accento sulla spazzila fluttuante anti-aggrovigliamento, che impedisce ai capelli di rimanere incastrati garantendo una pulizia efficiente. Il sistema di compattazione della polvere elimina la necessità di svuotamenti frequenti, invece.

Narwal Freo X Ultra è disponibile da oggi su Amazon al prezzo di listino di 949 Euro, ma sarà disponibile in promozione a 799 Euro fino al prossimo 31 Maggio 2024 sul sito ufficiale di Narwal: i clienti che si registreranno potranno godere di uno sconto di 180 Euro, portando il prezzo finale a 769 Euro e ricevendo in omaggio anche un pacchetto di accessori del valore di 149,99 Euro. Utilizzando il codice everyeye30 si ottengono anche ulteriori 30 euro di sconto e un kit di accessori in omaggio.

Il Narwal Freo X Ultra invece sarà disponibile su Amazon Italia dal 20 Aprile al prezzo di listino di 399 Euro ed in promozione a 349 euro fino al 31 Maggio 2024. Anche in questo caso, coloro che si registreranno al sito ufficiale avranno diritto ad uno sconto esclusivo, di 70 Euro. Con il codice everyeye200 è possibile inoltre avere ulteriori 20 euro di sconto.

Su Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning è uno dei più venduti di oggi.