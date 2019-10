NASA: 5 milioni di Dollari a SpaceX dopo che Elon Musk ha fumato cannabis in diretta

Fa ancora discutere l'apparizione di Elon Musk nel corso del podcast di Joe Rogan, in cui ha fumato erba. Politico riferisce che la NASA dopo la pubblicazione del video avrebbe speso 5 milioni di Dollari per la formazione dei dipendenti di SpaceX.

La somma, secondo quanto riportato dall'autorevole giornale, sarebbe stata spesa per effettuare una revisione del personale e per assicurarsi che coloro che lavoravano in SpaceX "stessero seguendo le rigide linee guida degli appaltatori federali, che vietano l'uso illegale di droga". E nonostante la cannabis sia legale in California, dov'è stata registrata l'intervista con Rogan e SpaceX ha proprio li il suo quartier generale, l'Agenzia Spaziale si è comunque riservata il diritto di effettuare delle attente verifiche.

Non si tratta della prima volta che si parla della questione. La NASA a Novembre dello scorso anno aveva confermato le intenzioni di effettuare dei controlli sulla posizione dei partner SpaceX e Boeing. La compagnia di Musk, dal suo canto aveva immediatamente voluto rassicurare tutti in merito all'uso di droghe da parte degli impiegati.

Un portavoce di SpaceX, in risposta al rapporto di Politico ha affermato che la società ha lavorato a stretto contatto con la NASA per verificare eventuali violazioni dei contratti. Boeing invece ha precisato di non aver ricevuto denaro extra per le revisioni, che secondo alcune documentazioni includerebbero anche dei colloqui con gli operai per verificare l'eventuale dipendenza da droghe leggere.