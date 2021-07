La NASA si affida a SpaceX per il lancio della missione Clipper Europa

La SpaceX, la compagnia di Elon Musk, segna un'altra importante vittoria nel suo campo. Recentemente è stata infatti scelta dalla NASA per fornire il vettore del viaggio pianificato verso Europa, la luna ghiacciata di Giove.

La missione Europa Clipper, questo il nome che le ha dato la NASA, verrà infatti lanciata nell'ottobre 2024 tramite un razzo Falcon Heavy (della SpaceX), dal Kennedy Space Center in Florida, per un contratto totale del valore di 178 milioni di dollari.

In precedenza la missione sarebbe dovuta decollare attraverso il razzo Space Launch System (SLS) della NASA, ma è stato ben presto tormentato da gravi ritardi e dall'aumento dei costi, tanto che i detrattori lo hanno da subito additato come un dispendioso "calderone di posti di lavoro" per l'intero stato dell'Alabama.

Inoltre SLS non è ancora operativo, al contrario del Falcon Heavy che è già stato schierato in missioni sia commerciali che governative, sin dal suo primo volo nel 2018, quando ha trasportato nello spazio la Tesla Roadster di Musk.

Grazie quindi alla SpaceX, la sonda Clipper Europa potrà lasciare il nostro pianeta, ed una volta raggiunto l'obbiettivo del suo viaggio, effettuerà circa 40-50 passaggi ravvicinati su Europa per determinare se la luna ghiacciata potrebbe, o abbia mai potuto, ospitare condizioni adatte alla vita.

Con il suo carico utile, che includerà telecamere, spettrometri e radar, sarà in grado di produrre immagini ad alta risoluzione e mappe composite della superficie e dell'atmosfera, nonché penetrare nello spesso strato di ghiaccio per cercare acqua liquida sottostante.

Non ci resta che attendere impazienti qualche anno per salutare la partenza di una nuova entusiasmante missione spaziale.