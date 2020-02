La NASA aggiunge un 'hotel' alla Stazione Spaziale Internazionale

Lunedì scorso, l'agenzia spaziale americana ha annunciato di aver commissionato al produttore di stazioni spaziali private Axiom Space di costruire la prima "destinazione per i lanci commerciali" a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L'obiettivo è aiutare a far crescere un'economia nell'orbita terrestre bassa.

Secondo una dichiarazione di Axiom Space, la startup ha in programma di "lanciare un modulo nodo, un impianto di ricerca e produzione, un habitat dell'equipaggio e un osservatorio terrestre per formare il 'Segmento Axiom' dell'ISS", a partire dalla seconda metà del 2024. Aspettate a prenotare una stanza: un'intervista del New York Times risalente al 2018 con Mike Suffredini, CEO di Axiom, ha rivelato che un biglietto (con tanto di volo) costerà all'incirca 50 milioni di dollari.

La startup immagina l'hotel come una sorta di "cabina simile a un nido" a zero gravità con "viste senza ostacoli della Terra", secondo quanto riportato sul sito Web della società. Prima che la ISS venga ufficialmente mandata in pensione - una data ancora da discutere - Axiom Space ha in programma di creare la propria Stazione Spaziale per ospitare il suo "Segmento Axiom".

Perfino la Russia, in passato, ha dichiarato di star progettando un nuovo modulo per un hotel di lusso da montare sulla stazione orbitante. Anche questa scelta estremamente costosa: tra i 40 ed i 60 milioni di dollari per viaggio. Altre compagnie private, inoltre, hanno in mente di costruire le proprie strutture nell'orbita terrestre bassa, come la Stazione Spaziale Rotante Von Braun, finanziata dalla Gateway Foundation.