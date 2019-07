NASA collabora con SpaceX, Blue Origin e altre compagnie per andare sulla Luna e Marte

Per arrivare sulla Luna e, successivamente, su Marte, la NASA spera di ottenere un supporto dall'industria spaziale commerciale. Proprio quest'oggi infatti, la compagnia spaziale americana ha annunciato nuove partnership con varie compagnie spaziali, che potrebbero essere fondamentali per le future missioni.

Attualmente 13 aziende hanno un totale di 19 partnership con la NASA, attraverso l'Announcement of Collaborative Opportunity (ACO). Quindi alle aziende selezionate verranno fornite risorse aggiuntive dai vari centri della NASA.



Uno dei grandi vincitori dell'iniziativa è Blue Origin di Jeff Bezos, che ha ottenuto tre partnership di sviluppo con l'agenzia spaziale americana. L'intenzione è quella di sviluppare un nuovo sistema per la navigazione e l'atterraggio sulla Luna con l'aiuto della NASA, oltre a testare nuovi materiali che potrebbero essere utilizzati sul motore del loro lander lunare.

La compagnia proverà anche a sviluppare un nuovo sistema di alimentazione, che potrebbe aiutare a far funzionare il veicolo spaziale durante la notte lunare, un periodo di due settimane di oscurità dove le temperature possono scendere fino a -173 gradi Celsius.

Nel frattempo, anche SpaceX sta lavorando, attraverso il programma ACO della NASA, a Starship, la nave spaziale di prossima generazione. Così come Maxar, che sta cercando un modo per costruire nuovi tipi di pannelli solari e robot capaci di assemblarsi autonomamente in orbita.

Infine, Sierra Nevada sta lavorando alle tecnologie legate al riutilizzo dei razzi, e nello specifico a un modo per recuperare la parte superiore di un razzo dopo il suo lancio dalla Terra, un'impresa che SpaceX non ha ancora tentato.

Tutte tecnologie molto interessanti e, alcune, anche cruciali. Tuttavia queste collaborazioni sono appena iniziate, e ci vorrà sicuramente diverso tempo per metterle in pratica. Non ci resta che aspettare.