La NASA annulla la missione per esplorare l'asteroide da un quintilione di dollari

Nell'ormai lontano 2017, la NASA ha annunciato una missione per l'esplorazione dell'asteroide Psyche ed era, almeno originariamente, prevista per il lancio questa estate. Tuttavia, così come vi abbiamo precedentemente riportato, ultimamente l'agenzia spaziale americana è un po' nel caos per quanto riguarda l'organizzazione.

Questo corpo celeste, oltre ad avere un valore estremamente alto, sarebbe una grande opportunità per studiare un asteroide molto diverso da quelli che conosciamo. Purtroppo, però, la missione potrebbe essere cancellata poiché attualmente è in fase di revisione da parte degli addetti ai lavori.

"La revisione studierà i fattori dell'ambiente della forza lavoro, della cultura, della comunicazione, del programma e dei rischi sia tecnici che programmatici", si legge nel post rilasciato dalla NASA recentemente. "I risultati di questo studio aiuteranno a completare una revisione sulla missione."

Non si tratta di un compito facile arrivare in questo asteroide: la navicella spaziale sarebbe lanciata nello spazio a bordo grazie a un razzo SpaceX Falcon Heavy; successivamente utilizzare Marte per "darsi una spinta" e fare un viaggio di tre anni verso la pietra cosmica, dove il veicolo spaziale dovrebbe trascorrere 21 mesi trasmettendo immagini agli scienziati."

Questa non è sicuramente una buona notizia, ma almeno possiamo consolarci con le spettacolari immagini del James Webb.