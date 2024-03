La NASA ha annullato una missione di manutenzione dei satelliti per contenere i costi

La NASA non sta vivendo dei momenti molto felici nel corso delle ultime settimane. Dopo aver subito il taglio dei finanziamenti da parte del parlamento americano e aver visto alcune missioni non non concludersi bene -tra cui Odysseus sulla Luna - ora è stata costretta ad effettuare dei tagli di spesa per le prossime missioni.

L'obiettivo primario è sempre quello di finanziare il progetto Artemis, che dovrebbe in teoria riportare l'uomo sulla Luna, per realizzare una colonia entro la fine di questo decennio, ma altri progetti considerati meno importanti sono stati volutamente chiusi, per contenere le spese.

Tra questi c'era la missione di manutenzione del Landsat 7, un satellite di telerilevamento che è stato lanciato nel 1999 e che in origine era stato pensato per rimanere in attività per solo 5 anni, mentre è rimasto in attività fin quasi oggi.

Una missione spaziale, che coinvolgeva la navicella OSAM 1, doveva partire quest'anno per agganciare il satellite e rifornirlo di carburante, in attesa di una successiva manutenzione straordinaria che avrebbe coinvolto gli astronauti della ISS, la Stazione spaziale internazionale . Lo scorso 1 Marzo però l'agenzia spaziale americana ha comunicato con una dichiarazione stampa che avrebbe cancellato la missione di OSAM 1 e concluso le attività di Landsat 7.

"A seguito dei processi di notifica del Congresso, la gestione del progetto Landsat 7 prevede di completare una chiusura ordinata, compresa la disposizione di hardware sensibile, il perseguimento di potenziali partnership o usi alternativi dell'hardware e la concessione di licenze per gli sviluppi tecnologici applicabili" è possibile leggere nella dichiarazione.

Secondo alcune fonti esterne, il problema principale che avrebbe dovuto affrontare la NASA, tale da obbligarla ad effettuare dei tagli, sarebbe stata l'incedibile spesa di riparazione del satellite, che secondo un rapporto dell'ottobre 2023 dell'Ufficio dell'ispettore generale dell'agenzia spaziale avrebbe subito un incremento spaventoso dei costi nel corso degli ultimi mesi, passando dai 753 milioni previsti ai 2 miliardi di dollari.

Con l'idea di sfruttare questi soldi in progetti di maggiore interesse, l'agenzia ha così deciso di spedire OSAM 1 su un altro satellite (la cui salvezza viene ritenuta prioritaria) e di spendere i 2 miliardi di dollari necessari per alimentare Landasat 7 su altri obiettivi e missioni.