La NASA ha annullato il test del suo Mega Razzo, cosa succederà adesso?

Vi abbiamo parlato più volte del Mega Razzo della NASA, lo Space Launch System (SLS). Un test è iniziato domenica 3 aprile, ma è stato cancellato a causa di un problema di sicurezza. Dopo questo, il razzo doveva essere ritestato il 4 aprile, ma è stato annullato un'altra volta a causa di un problema con la valvola di sfiato.

Prossimamente dovrà essere attuate quello che in gergo viene chiamato "test generale sul bagnato", in cui gli ingegneri della NASA inizieranno a verificare i sistemi, caricare i serbatoi di carburante e praticare le procedure di conto alla rovescia. Il razzo non viene effettivamente lanciato, ma tutti i suoi sistemi saranno accesi come se fosse un vero e proprio lancio.

Purtroppo, però, poiché SLS è significativamente in ritardo e fuori budget, i due test falliti non sono l'ideale per l'agenzia spaziale americana. Cos'è successo durante le prove? Nel primo, si è verificato un problema con un sistema di sicurezza che utilizza le ventole per mantenere la pressione e i gas pericolosi fuori dal lanciatore mobile; mentre nel secondo qualcosa è andato storto con un pannello che controllava una valvola di sfiato.

Nonostante questo, i funzionari della NASA rimangono ottimisti sul fatto che il razzo sarà presto pronto. "Siamo orgogliosi di imparare da questi test e ci stiamo prendendo il tempo necessario per applicare le lezioni apprese e trasferirle nel prossimo tentativo", ha affermato il Mission Manager di Artemis, Mike Sarafin, in una conferenza stampa.

Non sappiamo ancora quando sarà effettuato il prossimo "test sul bagnato", ma non vediamo l'ora di sapere l'esito della missione.