La NASA annuncia: la sonda OSIRIS-REx lascerà l'orbita di Bennu a maggio

OSIRIS-REx è una sonda di proprietà della NASA che si è resa famosa a fine 2020 per esser riuscita a catturare con successo una quantità notevole di rocce e polveri dalla superficie dell'asteroide Bennu. Ora l'Agenzia statunitense ci fa sapere che il suo ritorno a casa inizierà nel mese di maggio.

Lo scorso ottobre la sonda ha eseguito una manovra “touch&go” di grande successo, raccogliendo almeno 400-500 grammi di materiale da Bennu, utilizzando il braccio robotico raccoglitore in dotazione nominato TAGSAM.

Nonostante la missione sia andata oltre le aspettative, la grande mole di materiale raccolta - come stesso dichiarato dagli ingegneri di missione - ha creato qualche problema nello stivare i campioni così preziosi, per fortuna risolti grazie al fissaggio ermetico automatico di cui la sonda era dotata (qui tutti i dettagli).

Il piano di missione originale prevedeva che OSIRIS-REx lasciasse le vicinanze di Bennu il 3 marzo 2021. Ma i funzionari NASA hanno comunicato proprio nella giornata di ieri che la partenza sarà posticipata al 10 maggio.

"Lasciare le vicinanze di Bennu a maggio ci mette nel 'punto minimo', ovvero quando la manovra di partenza consumerà la minima quantità di carburante a bordo della navicella", ha riferito Michael Moreau, vice manager progettuale del progetto OSIRIS-REx presso il Goddard Space Flight Center della NASA. "Tuttavia, con una variazione di velocità di oltre 265 metri al secondo, questa sarà la più grande manovra propulsiva condotta dalla sonda sin dal 2018. Un qualcosa che non vediamo l'ora di affrontare con la massima determinazione ed eccitazione".

Sebbene la finestra di rientro sia ormai ben schematizzata, c'è la possibilità di vedere la navicella eseguire un ulteriore "bacio d'addio" a Bennu, possibilmente nel mese di aprile: una manovra non necessaria per catturare altro materiale (la capienza della sonda è già oltre il limite, secondo le stime), ma per analizzare e studiare l'impatto avvenuto lo scorso ottobre. Il momento è nominato "TAG", ed è proprio questo che gli scienziati vogliono documentare.

Non è ancora chiaro se la manovra risulterà fattibile - la sicurezza dei campioni viene prima di tutto - e ci sono molte variabili ancora da analizzare, ma sembra che gli addetti al controllo di OSIRIS-REx siano fiduciosi.

Il rientro sulla Terra invece è atteso per il 23 settembre 2023, anche qualora si aggiungesse il pit-stop aggiuntivo appena citato.