La NASA ha appena hackerato la sonda Voyager 2, ecco il perché

La sonda di 45 anni Voyager 2 sta studiando lo spazio interstellare e il veicolo spaziale è arrivato più lontano di qualsiasi altro mai costruito dall'uomo. La NASA ha quindi interesse nel preservare la sonda, che purtroppo negli ultimi tempi ha dato evidenti segni di cedimento. Adesso, tuttavia, l'agenzia spaziale ha deciso di hackerarla.

Per quale motivo? La NASA ha trovato un modo per "aggirare" una fonte di alimentazione di riserva e far funzionare la sonda fino al 2026. "I dati scientifici che le sonde Voyager stanno restituendo diventano più preziosi quanto più si allontanano dal sole", ha affermato Linda Spilker, scienziata del progetto presso il Jet Propulsion Laboratory dell'agenzia.

I due veicoli spaziali sono alimentati da una tecnologia formidabile: generatori che convertono il calore del plutonio in decomposizione in elettricità. Man mano che questa fonte di energia si indebolisce, però, gli ingegneri dell'agenzia spaziale americana hanno dovuto spegnere gli strumenti non essenziali, come le telecamere e i riscaldatori delle sonde, per risparmiare energia.

Nel loro sforzo per mantenere sveglio il veicolo per un po' più di tempo, gli ingegneri hanno trovato un modo per deviare l'alimentazione da un meccanismo di sicurezza progettato per attivarsi se il circuito delle sonde dovesse non funzionare correttamente a causa delle variazioni di tensione. "Le tensioni variabili rappresentano un rischio per gli strumenti, ma abbiamo stabilito che si tratta di una probabilità irrisoria e l'alternativa offre la grande ricompensa di mantenere gli strumenti scientifici accesi più a lungo", ha affermato Suzanne Dodd, project manager di Voyager presso JPL.

A proposito, sapete che Voyager 2 si trova a 18 miliardi di chilometri lontana?