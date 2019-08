La NASA ha appena testato con successo dei veicoli spaziali spinti con l'acqua

Con una distanza di ben 9 chilometri, in orbita intorno alla Terra, scienziati e ingegneri della NASA sono riusciti a far avvicinare due CubeSat (piccoli satelliti grandi come un tostapane) spinti con un propulsore ad acqua.

Dopo aver stabilito un collegamento radio, un CubeSat si è avvicinato all'altro utilizzando solamente il vapore (l'acqua viene trasformata in vapore, che viene utilizzato a sua volta per spingere il piccolo veicolo spaziale).

Tutto ciò fa parte del Small Spacecraft Technology Program (SSTP) della NASA. Obiettivo del programma è quello di creare dei veicoli spaziali autonomi. "Dimostrazioni come questa aiuteranno a far progredire le tecnologie che consentiranno un uso più ampio e più esteso di piccoli veicoli spaziali dentro e fuori l'orbita terrestre", ha dichiarato Roger Hunter, responsabile del programma, in un breve comunicato stampa.

L'operazione in orbita non è stata guidata da alcun operatore umano, ed è stata compiuta autonomamente dal CubeSat. C'erano alcune limitazioni però, e il veicolo spaziale poteva compiere solo delle istruzioni limitate.

"È emozionante pensare alle possibilità offerte rispetto allo spazio profondo, organizzando autonomamente sciami di piccoli veicoli spaziali", ha affermato Darren Rowen, direttore del Small Satellite Department di The Aerospace Corporation.

L'esperimento, che fa parte della missione OCSD (Optical Communications and Sensor Demonstration) della NASA, apre le porte a un possibile nuovo metodo di esplorazione spaziale. Ad esempio, utilizzando uno sciame di droni capaci di esplorare il sistema solare attraverso una serie di istruzioni e algoritmi pre-autorizzati.