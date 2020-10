La NASA si appresta a fare un annuncio sensazionale riguardo la Luna!

Stando a quanto riportato stesso sul sito ufficiale dell’agenzia spaziale americana, lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 18:00 italiane la NASA farà un annuncio molto importante riguardo il nostro satellite. Il mistero circonda la conferenza, ma l'annuncio verrà dato mediante una diretta pubblica.

Non si sa davvero nulla riguardo a ciò che la NASA possa aver scoperto sulla Luna, ma ci sentiamo di mettervi in guardia fin da subito: non vi aspettate l’annuncio degli omini verdi né tanto meno di resti di Transformers o Decepticon. Gli indizi sembrano portare a qualche nuova, eccitante rivelazione che ha a che fare con il futuro degli allunaggi Artemis, previsti con equipaggio umano dopo il 2024.

Per ora l’agenzia spaziale ha riferito che la scoperta è stata ottenuta utilizzando SOFIA, l’osservatorio aereo più grande del mondo installato in un Boeing 747 e dotato di un telescopio ad infrarossi di 2.5 metri di apertura. SOFIA è un progetto congiunto tra la NASA e la DLR, l’agenzia spaziale tedesca, e ha visto la luce il 26 maggio 2010. Grazie alla capacità di volare ad una quota di circa 12 km dalla superficie, gli strumenti incaricati delle osservazioni astronomiche evitano gran parte dei disturbi atmosferici che altrimenti si incontrerebbero al suolo.

Volando al di sopra del 99% del vapore acqueo oscurante dell'atmosfera, SOFIA osserva nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso e può rilevare fenomeni impossibili da vedere con la luce visibile.

Restiamo dunque in attesa, eccitati e impazienti di riportarvi tutto ciò che gli scienziati avranno da mostrarci. Per chi se lo fosse perso vi ripetiamo la data della diretta streaming: lunedì 26 ottobre 2020, dopo le ore 18 (in fuso orario italiano). Secondo voi cosa ci aspetta? Fatecelo sapere nei commenti!

I piani della NASA non servono soltanto a “riconquistare” la Luna ma intendono creare un percorso concreto e sostenibile per l’Uomo al fine di mettere piede anche sul nostro vicino Marte, entro il 2030.